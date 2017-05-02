Россияне могут лишиться звания рекордсменов Европы при пересмотре правил регистрации рекордов

Член совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) и член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики Михаил Бутов отметил, что три российских спортсмена могут лишиться статуса действующих рекордсменов Европы, если будут реализованы рекомендации рабочей группы Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА). Рабочая группа ЕАА передала свои рекомендации по пересмотру рекордов ИААФ, которая должна принять решение летом.

– Как я понял, если рекомендации Европейской ассоциации будут реализованы, то спортсмены, показавшие когда-то высокие результаты, а потом спустя какое-то время попавшиеся на допинге, будут считаться бывшими рекордсменами Европы, – цитирует ТАСС Бутова. – Это касается в том числе и России.

Легкоатлетам России (СССР) принадлежит 18 европейских рекордов. Три достижения установлены спортсменами, которые впоследствии были наказаны за нарушение антидопинговых правил. Это рекорд Европы в ходьбе на 20 км у мужчин (1 час 16 минут 43 секунды) был установлен на летнем чемпионате России–2008 спортсменом из Мордовии Сергеем Морозовым, который впоследствии был дважды наказан за нарушение антидопинговых правил и дисквалифицирован пожизненно. В женской ходьбе рекорд континента (1:24.47) с февраля 2015 года принадлежит Эльмире Алембековой, которая летом этого же года была уличена в употреблении эритропоэтина и была отстранена от спорта на четыре года. Может лишиться своего европейского достижения на дистанции 5000 метров (14.23,75), установленного на летнем первенстве России–2008 и бегунья Лилия Шобухова, которая спустя несколько лет была также наказана за допинг.

Также могут быть отменены рекорды, которые установлены очень давно, поскольку ЕАА и ИААФ не могут ручаться за чистоту спортсменов, их установивших, из-за несовершенства старых антидопинговых правил.