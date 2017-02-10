Россиян допустят до юниорского чемпионата мира под нейтральным флагом

Сборная России допущена до участия в юниорском чемпионате мира по легкой атлетике для спортсменов до 18 лет под нейтральным флагом, сообщает AFP. Причиной является приостановка членства ВФЛА в ИААФ на основании отчета комиссии Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике.
В связи с дисквалификацией ВФЛА российские легкоатлеты пропустили ряд международных турниров, включая Олимпиаду в Рио, куда была допущена только Дарья Клишина. С этого года ИААФ начал прием индивидуальных заявок от российских легкоатлетов для выступления под нейтральным флагом.
Пятачок Новодворской
Ралпачан Фляйшманъ Видишь ли, либерастов неоднократно оставляли в дураках, особенно после мельдония, скелетонистов и прочего. Но они привыкли к унижениям. Они уже добились того, что 95% адекватных жителей нашей страны, их попросту презирают. Как тут не вспомнить слова Новодворской о раковой опухоли планеты, так если им на это возражают, они ревут что нарушают их права.
01:56
Пятачок Новодворской
Букве Ё хочу сказать, что если стыдно за страну, есть закон о выходе из гражданства. Никто не держит.
01:53
Пятачок Новодворской
Буква Ё Не пойму, почему нашим легкоатлетам не заявиться под флагом США? Там сейчас Дональд Трамп президент, мы теперь друзья (и всегда ими были). Так почему бы не закрепить дружбу с Трампом? 23:40 10 ФЕВРАЛЯ Не твоё дело.
00:07
Буква Ё
Не пойму, почему нашим легкоатлетам не заявиться под флагом США? Там сейчас Дональд Трамп президент, мы теперь друзья (и всегда ими были). Так почему бы не закрепить дружбу с Трампом?
23:40 10 февраля