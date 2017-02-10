Россиян допустят до юниорского чемпионата мира под нейтральным флагом

Сборная России допущена до участия в юниорском чемпионате мира по легкой атлетике для спортсменов до 18 лет под нейтральным флагом, сообщает AFP. Причиной является приостановка членства ВФЛА в ИААФ на основании отчета комиссии Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике.

В связи с дисквалификацией ВФЛА российские легкоатлеты пропустили ряд международных турниров, включая Олимпиаду в Рио, куда была допущена только Дарья Клишина. С этого года ИААФ начал прием индивидуальных заявок от российских легкоатлетов для выступления под нейтральным флагом.