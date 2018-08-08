Россия возглавляет медальный зачет чемпионата Европы по летним видам спорта

После очередного соревновательного дня объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта медальный зачет соревнований возглавляет сборная России. В активе россиян 21 золотая медаль, 13 серебряных и 11 бронзовых.

Второе место занимает сборная Великобритании. Третьей идет сборная Голландии. В таблице медалей на официальном сайте турнира не учтена серебряная медаль десятиборца Ильи Шкуренева, так как российские легкоатлеты выступают на чемпионате в нейтральном статусе.

Соревнования проходят в Глазго (Великобритания) и Берлин (Германия).

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Медальный зачет

1. Россия – 21-13-11 (45)

2. Великобритания – 15-12-11 (38)

3. Голландия – 10-10-9 (29)

4. Франция – 9-8-6 (23)

5. Италия – 8-15-20 (43)

6. Германия – 8-11-13 (32)

7. Украина – 7-10-4 (21)

8. Польша – 5-4-5 (14)

9. Венгрия – 5-2-2 (9)

10. Швейцария – 5-1-5 (11)

11. Бельгия, Румыния – 3-4-3 (10)