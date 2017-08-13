Россия - пятая по количеству медалей на чемпионате мира в Лондоне

Российский легкоатлеты, выступавшие на чемпионате мира в Лондоне под нейтральным флагом, завоевали на турнире шесть медалей и по этому показателю заняли пятое место. Столько же медалей у ЮАР и Великобритании.

В общекомандном медальном зачете, в котором на первый план выходит достоинство медалей, Россия заняла девятое место.

Серебро взяли Сергей Шубенков (110 м с/б), Валерий Пронкин (метание молота), Дарья Клишина (прыжки в длину), Сергей Широбоков (ходьба, 20 км) и Даниил Лысенко (прыжки в высоту). Золото завоевала Мария Ласицкене (прыжки в высоту). Напомним, что на ЧМ в Лондоне выступали 19 российских атлетов, получившие индивидуальные разрешения от ИААФ.

Первой в медальном зачете стала команда США. Она завоевала 30 медалей (10 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых). Второе место заняла Кения – 11 (5-2-4). Тройку замкунла команда ЮАР – 6 (3-1-2). Четвертой стала Франция – 5 (3-0-2). Пятое место у Китая - 7 (2-3-2). Шестое место заняла Великобритания - 6 (2-3-1).