Россия продолжает уверенно лидировать в медальном зачете чемпионата Европы по летним видам спорта

Сборная России упрочила лидерство в медальном зачете чемпионата Европы по летним видам спорта. В пятницу, 10 августа, россияне завоевали 3 золотые и 3 серебряные медали. Всего же у России на данный момент 57 медалей: 27 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых. Второе место занимает Великобритания (54: 19, 19, 16), а замыкает тройку Голландия (32: 12, 10, 10).
Чемпионат Европы по летним видам спорта
Медальный зачет
1. Россия – 27-18-12 (57)
2. Великобритания – 19-19-16 (54)
3. Голландия – 12-10-10 (32)
4. Италия – 11-16-24 (51)
5. Франция – 12-10-7 (29)
6. Германия – 9-13-19 (41)
7. Украина – 8-10-5 (23)
8. Венгрия – 6-4-3 (13)
9. Швейцария – 6-1-6 (13)
10. Польша – 5-4-5 (14)