Россия продолжает уверенно лидировать в медальном зачете чемпионата Европы по летним видам спорта

Сборная России упрочила лидерство в медальном зачете чемпионата Европы по летним видам спорта. В пятницу, 10 августа, россияне завоевали 3 золотые и 3 серебряные медали. Всего же у России на данный момент 57 медалей: 27 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых. Второе место занимает Великобритания (54: 19, 19, 16), а замыкает тройку Голландия (32: 12, 10, 10).

Чемпионат Европы по летним видам спорта

Медальный зачет

1. Россия – 27-18-12 (57)

2. Великобритания – 19-19-16 (54)

3. Голландия – 12-10-10 (32)

4. Италия – 11-16-24 (51)

5. Франция – 12-10-7 (29)

6. Германия – 9-13-19 (41)

7. Украина – 8-10-5 (23)

8. Венгрия – 6-4-3 (13)

9. Швейцария – 6-1-6 (13)

10. Польша – 5-4-5 (14)