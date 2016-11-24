Роман Маренков: "Как бы ВФЛА ни прогибалась перед ИААФ, сама ситуацию изменить не может"

Кандидат в вице-президенты ВФЛА Роман Маренков считает, что федерации необходимо решить не только проблему восстановления членства ИААФ, но и заниматься внутренними вопросами. ВФЛА была исключена из ИААФ на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда. В связи с дисквалификацией ВФЛА, российские спортсмены были лишены права участия в международных турнирах, включая Олимпиаду в Рио. Единственной допущенной до Игр россиянкой стала Дарья Клишина. 9 декабря состоятся выборы президента ВФЛА.

- Думаю, что скорейшее возвращение нашей атлетики не будет зависеть от того, кого выберут в президенты 9 декабря, - цитирует ТАСС Маренкова. - Я считаю, что нашу федерацию восстановят в своих правах только тогда, когда будет дано на это согласие в высших кругах. Как бы мы ни прогибались перед ИААФ, сами изменить ситуацию, к сожалению, не сможем. Вспомните, перед Олимпийскими играми мы выполнили все критерии, но практически никто из легкоатлетов в Рио так и не поехал.

Главной задачей у нового руководства ВФЛА, помимо восстановления в международных правах, должно быть и быстрейшее решение огромного количества внутренних проблем; нам нужно поменять отношение в легкой атлетике у себя в стране. В последние годы мы уделяли очень мало внимания развитию этого вида спорта. Посмотрите, как за последние годы поднялся ранее никому не известный шорт-трек, в федерации идет определенная эффективная работа по продвижению этого вида спорта. В легкой атлетике ничего подобного не происходит.

Почему в России в последние годы стараются развивать только игровые виды спорта, в то время как спортивное величие страны оценивается по количеству завоеванных олимпийских медалей? Тот же футбол или гандбол может принести максимум две олимпийских медали, а вспомните, сколько наград разыгрывается в той же легкой атлетике?