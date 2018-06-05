Решеткина подала заявку в ИААФ для участия в зарубежных стартах

Серебряный призер чемпионата России-2017 в беге на 100 метров с барьерами Ирина Решеткина подала в ИААФ индивидуальную заявку на участие в зарубежных стартах в нейтральном статусе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВФЛА.

Решение о том, что российским легкоатлетам будет разрешено выступать на международных турнирах в нейтральном статусе на время отстранения ВФЛА, было принято ИААФ в декабре 2016 года. У большинства атлетов сроки таких разрешений истекли 31 декабря 2017 года. В ноябре ассоциация решила разрешить россиянам, у которых уже был допуск, продлевать его в упрощенном порядке.