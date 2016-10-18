Решением о заслушивании отчета по России не является неожиданным для ВФЛА

Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов подчеркнул, что решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) заслушать на своем ближайшем заседании отчет рабочей группы, которая с начала года оценивает ход реформирования ВФЛА, не является неожиданным.

Ранее сообщалось, что рабочая группа на заседании совета представит отчет о последних шагах, которые предпринимает ВФЛА по восстановлению своего членства в международной организации. Ближайшее заседание совета ИААФ пройдет в Монако с 30 ноября по 1 декабря.

- Это обычная постановка вопроса, - приводит ТАСС слова Бутова. - Уже дважды это было в повестке дня заседаний совета, и дважды речь шла о заслушивании отчета. А какие последствия он будет иметь, этого никто не знает сейчас.