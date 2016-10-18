11:45 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Решением о заслушивании отчета по России не является неожиданным для ВФЛА

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Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов подчеркнул, что решение совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) заслушать на своем ближайшем заседании отчет рабочей группы, которая с начала года оценивает ход реформирования ВФЛА, не является неожиданным.

Ранее сообщалось, что рабочая группа на заседании совета представит отчет о последних шагах, которые предпринимает ВФЛА по восстановлению своего членства в международной организации. Ближайшее заседание совета ИААФ пройдет в Монако с 30 ноября по 1 декабря.

- Это обычная постановка вопроса, - приводит ТАСС слова Бутова. - Уже дважды это было в повестке дня заседаний совета, и дважды речь шла о заслушивании отчета. А какие последствия он будет иметь, этого никто не знает сейчас.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Slim Taller

Как-то не звучит "решением не является неожиданным".

11:52

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