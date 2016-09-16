Рекордсмен России Абрамов скончался на 61-м году жизни

Действующий рекордсмен России в беге на 5000 метров Валерий Абрамов скончался на 61-м году жизни, информирует официальный сайт ВФЛА. Похороны спортсмена пройдут на Перепечинском кладбище в Лобне 17 сентября.

Абрамов много лет входил в состав сборной СССР и хотел выступить на Олимпийских играх-1984, но из-за бойкота сборная СССР не поехала в Лос-Анджелес. На альтернативных соревнованиях "Дружба-84" он выиграл бег на 10 000 метров с результатом 27 минут 55,17 секунды, установив рекорд СССР. Этот национальный рекорд Абрамова был побит, а рекорд России, установленный спортсменом 9 сентября 1981 года на соревнованиях в итальянском Риети в беге на 5000 метров, до сих пор принадлежит ему – 13 минут 11,99 секунды.

Абрамов является серебряным (1983) и дважды бронзовым (1981, 1982) призером чемпионатов Европы в помещении, был вторым на Кубке мира в 1979 году.