Ребрик выполнила норматив для участия в ЧМ-2017

Российская метательница копья Вера Ребрик выполнила норматив для участия в чемпионате мира-2017. На соревнованиях "Богатырь" в Адлере она показала резуьтатат 62 метра и выиграла соревнования.

На данный момент у Ребрик нет допуска к международным стартам. Напомним, россияне не имеют права выступать в турнирах под российским флагом из-за дисквалификации ИААФ. На данный момент ряд атлетов получили допуск как нейтральные спортсмены.

- Сегодня нам опять не повезло с погодой, из-за дождя Вера выполнила всего три попытки и в лучшей метнула копье на 62 метра, став победительницей соревнований, - цитирует ТАСС личного тренера спортсменки Ярослава Литвинова. - Это, конечно, не ее результат, но промежуточную задачу она выполнила и квалифицировалась на чемпионат мира. На командном чемпионате России 26 мая она должна показать уже все, на все способна.

Мы очень ждем, когда Вере дадут разрешение выступать на международных стартах. А так подготовка идет своим чередом, все у нас нормально.