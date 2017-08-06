23:51 6 августа | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Ребрик снялась с ЧМ из-за проблем с плечом

Российская метательница копья Вера Ребрик не смогла выполнить третью попытку в квалификации чемпионата мира в Лондоне. Как сообщает ТАСС, причиной стали боли в правом плече. Первые две попытки спортсменки не были засчитаны.

На вопрос журналистов о причинах снятия с соревнований, Ребрик показала на правое плечо. При этом спортсменка не уточнила, каков характер полученного повреждения.

Ребрик и еще 18 спортсменов России выступают на чемпионате мира под нейтральным флагом из-за дисквалификации ВФЛА.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4466053

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий