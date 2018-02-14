03:58 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Рамиль Гусиев: "Думал об выступлении за Россию"

1

Действующий чемпион мира в беге на 200 метров Рамиль Гусиев признался, что думал о выступлении под российским флагом. По словам турка азербайджанского происхождения, он не увидел у российской стороны особого желания в этом переходе.

Думал об выступлении за Россию и даже вел переговоры, – цитирует Гусиева "Столица С". – Только мне сказали: "Это возможно, но еще подумаем". Потом мы обратились к Турции, там сразу ответили: "Давайте! Сделаем все необходимое". И вопрос решился за три дня. Поэтому другие варианты сразу отпали. Когда люди хотят, они решают вопрос. Прежде всего нужно иметь желание. Этим все сказано. Когда чего-то хочешь, вкладываешь туда всю душу. А если имеешь дело с людьми, которые вообще ничего не хотят, то с ними работа не сложится.

Дополнительная информация

Столица С

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

tuniss

Всю жизнь Гулиевым был...эй, редакторы!

08:40

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!