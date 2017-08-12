Рамиль Гулиев: "Жалею ли, что не выступаю за Россию? Сейчас ни о чем абсолютно не жалею"

Новый чемпион мира в беге на 200 метров Рамиль Гулиев отметил, что готовиться к соревнованиям ему помогает тренер сборной России Октай Мирзоев, информирует ТАСС. Представитель Турции, уроженец Азербайджана подчеркнул, что отчасти является продуктом советской школы легкой атлетики.

– В свое время вы могли получить возможность выступать за Россию. Не жалеете, что этого в итоге не произошло?

– Сейчас ни о чем абсолютно не жалею. Поэтому в итоге все сложилось для меня хорошо. Я рад тому, что имею сейчас.

– А переход под цвета российского флага был очень близок?

– Честно говоря, я не углублялся в сам процесс. Сначала мне сказали, что это возможно. А в итоге это не получилось. Изначально мне поступило предложение из России, но затем процесс как-то забуксовал. С той же Турцией мы договорились за пару недель. В России два месяца решали, а потом перестали проявлять инициативу.

– Если говорить словами из одной популярной в свое время песни, вы тоже родились в Советском Союзе и были сделаны в СССР...

– Думаю, какие-то корни моей победы растут и из Советского Союза. В какой-то, пусть даже небольшой степени я являюсь продуктом советской школы легкой атлетики. Не без этого, скажем. Но сейчас, как говорится, что мы имеем, то имеем. Если говорить про сегодняшний день, то мне сейчас очень помогает тренер сборной России Октай Мирзоев. Это был близкий друг моего отца, они вместе тренировались. Он анализирует бег моих соперников и мой собственный. Его помощь очень важна для меня, повторюсь.