Рамиль Гулиев: "У меня никогда не было никаких обид на мою родину – Азербайджан"

Новый чемпион мира в беге на 200 метров Рамиль Гулиев отметил, что с родными часто разговаривает на русском языке, информирует ТАСС. Представитель Турции, уроженец Азербайджана подчеркнул, что был вынужден покинуть родину лишь из-за некоторых людей, не желавших ему добра.

– Все знают, что Азербайджан вам чинил большие препятствия при переезде в Турцию, из-за этих препон вы потеряли несколько лет своей карьеры. Почему же вы во время круга почета бежали не только с турецким флагом, но и азербайджанским?

– У меня никогда не было никаких обид на мою родину – Азербайджан. И, в принципе, почему они должны быть? Были некоторые руководители, которые не желали мне добра, и только поэтому я покинул страну. Они не создавали мне приемлемых условий для подготовки и не были заинтересованы в том, чтобы я достойно представлял Азербайджан на международной арене.

– Вы уже полностью ощущаете себя гражданином Турции?

– Азербайджанцы и турки – это два братских народа. А по сути, это один народ, на самом деле. Поэтому я чувствую себя очень естественно. Наши языки очень похожи, поэтому уже через два месяца я начал легко общаться на турецком.

– А по-русски часто приходится общаться?

– В Турции работает немало русскоговорящих тренеров. Например, с Украины. Кроме того, многие спортсмены из бывшего СССР приезжают в Турцию на сборы. Я дома с мамой, которая переехала ко мне в Турцию, да и с девушкой своей также часто общаюсь на русском языке.