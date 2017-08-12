Рамиль Гулиев: "Хочу, чтобы сборная России как можно быстрее вернулась на международные соревнования"

Новый чемпион мира в беге на 200 метров Рамиль Гулиев отметил, что в будущем постарается помочь российским спортсменам бежать быстрее, информирует ТАСС. Представитель Турции, уроженец Азербайджана подчеркнул, что знаком со многими российскими спортсменами.

– Вы часто тренируетесь в России на базе в Новогорске. Не могли бы как-то помочь российским спринтерам бежать быстрее?

– Конкретно помочь им бежать быстрее мне будет сложно. Я не знаю, что я могу такое сделать на данный момент. Но если в дальнейшем у меня будут какие идеи на этот счет, то я готов ими поделиться. Если ребятам будет нужен мой совет, то я всегда открыт для общения. У меня есть в интернете свой канал, где я выкладываю видеоролики со своих тренировок. Думаю, они могут почерпнуть там для себя что-то полезное.

– Как вы относитесь к тому, что в Лондоне российским легкоатлетам пришлось выступать под нейтральным флагом?

– Я знаком со многими российскими спортсменами, уже здесь мне удалось пообщаться с Марией Ласицкене и Сергеем Шубенковым. Конечно, очень жалко, что вся эта ситуация происходит. Мне очень жаль самих атлетов. Я сам был вынужден пропустить три года, когда менял спортивное гражданство, поэтому понимаю чувства российских коллег. Очень хочу, чтобы все они выступали. Но они оказались в очень сложной ситуации. Это политика. Я желаю, чтобы сборная России как можно быстрее вернулась на международные соревнования.