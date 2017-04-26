15:39 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Рабочая встреча ИААФ и ВФЛА пройдет 13 - 14 июня

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Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин отметил, что рабочая встреча Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) и ВФЛА состоится 13 - 14 июня. Членство ВФЛА в составе ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года после обвинений Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. В нынешнем сезоне российские легкоатлеты смогут принять участие в международных стартах под нейтральным флагом только в случае одобрения ИААФ их индивидуальных заявок.

– Наша рабочая встреча пройдет в июне, ориентировочно 13-го или 14-го числа, – цитирует ТАСС Шляхтина. – А пока все наше общение происходит в переписке.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4213583

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