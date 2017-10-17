Рабочая группа на ноябрьском совете ИААФ представит доклад о достигнутом прогрессе ВФЛА

Менеджер по коммуникациям Международной ассоциации легкоатлетических федераций Яннис Николау рассказал о том, что рабочая группа ИААФ на ближайшем заседании сделает очередной доклад о ходе выполнения Всероссийской федерацией легкой атлетики критериев восстановления своего статуса и достигнутом в этом направлении прогрессе. Заседаниес 25 по 26 ноября в Монако. 30 октября в Осло состоится встреча главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина с членами рабочей группы ИААФ.

- Рабочая группа проинформирует совет ИААФ о прогрессе ВФЛА в деле выполнения критериев для возвращения ВФЛА членства в ИААФ, - цитирует ТАСС Николау. - Что касается возможности рассмотрения на ноябрьском совете вопроса о восстановлении статуса ВФЛА, то нам нужно сначала дождаться представления совету ИААФ доклада рабочей группы.