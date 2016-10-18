10:54 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Рабочая группа ИААФ представит отчет по России на ближайшем заседании совета

0
0
0

Рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), которая оценивает ход реформирования Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), представит очередной доклад на ближайшем заседании совета организации. Очередной совет пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2016 года.

- Повестка дня пока не известна, но рабочая группа ИААФ представит cовету доклад о последних событиях, - цитирует ТАСС представителей пресс-службы ИААФ. - Это единственная имеющаяся на данный момент информация.

Совет ИААФ 13 ноября 2015 года на основании первой части отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение о временном приостановлении членства ВФЛА в ИААФ. Позднее ИААФ сообщила о создании инспекционной группы, которая будет оценивать ход реформирования ВФЛА.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3712544

0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема


Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ