Рабочая группа ИААФ представит отчет по России на ближайшем заседании совета

Рабочая группа Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ), которая оценивает ход реформирования Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), представит очередной доклад на ближайшем заседании совета организации. Очередной совет пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2016 года.

- Повестка дня пока не известна, но рабочая группа ИААФ представит cовету доклад о последних событиях, - цитирует ТАСС представителей пресс-службы ИААФ. - Это единственная имеющаяся на данный момент информация.

Совет ИААФ 13 ноября 2015 года на основании первой части отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение о временном приостановлении членства ВФЛА в ИААФ. Позднее ИААФ сообщила о создании инспекционной группы, которая будет оценивать ход реформирования ВФЛА.