14:11 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Пятых получит бронзу ЧМ-2007 после дисквалификации соперницы

0
0
0

Россиянка Анна Пятых получит бронзовую медаль чемпионата мира-2007 в тройном прыжке, сообщает Inside The Games. В среду ИААФ аннулировала результат гречанки Хрисопии Деветци, уличенной в употреблении допинга. Перепроверка ее пробы, взятой на Олимпиаде-2008, дала положительный результат на станозолол. У спортсменки аннулированы все результаты с 31 августа 2007 по 30 августа 2009 года. 

Деветци уже ранее была дисквалифицирована на два года за отказ подчиниться требованиям допинг-контроля. Срок новой дисквалификации составляет 4 года.

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ