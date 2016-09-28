Пятых получит бронзу ЧМ-2007 после дисквалификации соперницы

Россиянка Анна Пятых получит бронзовую медаль чемпионата мира-2007 в тройном прыжке, сообщает Inside The Games. В среду ИААФ аннулировала результат гречанки Хрисопии Деветци, уличенной в употреблении допинга. Перепроверка ее пробы, взятой на Олимпиаде-2008, дала положительный результат на станозолол. У спортсменки аннулированы все результаты с 31 августа 2007 по 30 августа 2009 года.

Деветци уже ранее была дисквалифицирована на два года за отказ подчиниться требованиям допинг-контроля. Срок новой дисквалификации составляет 4 года.