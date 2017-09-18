Прыгун в длину Колесников исключен из числа кандидатов в сборную России

Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский отметил, что россиянин Максим Колесников, выступающий в прыжках в длину, исключен из числа кандидатов в национальную команду. Он добавил, что это связано с переездом спортсмена на постоянное жительство в Израиль.

26-летний Колесников является бронзовым призером зимнего чемпионата России-2017.

– Максим вместе со всей своей семьей переезжает на постоянное жительство в Израиль, – приводит ТАСС слова Борзаковского. – Поэтому ни о каком побеге речи не идет – все переезжают, и он с ними. Сейчас мы вывели его из списка резерва основного состава сборной, а потом наша федерация должна дать ему открепление, чтобы человек мог выступать за Израиль. Пусть парень продолжает карьеру.

Напомним, в феврале на заседании совета ИААФ был принят временный запрет на смену спортивного гражданства. Он продлится до конца года, за этот период рабочая группа должна вынести свои предложения для новых правил в вопросе смены гражданства.