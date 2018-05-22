Пронкин начнет сезон на Мемореале Знаменских 30 июня

Серебряный призер чемпионата мира-2017 в метании молота Валерий Пронкин начнет сезон на Мемориале Знаменских, который пройдет с 30 июня по 1 июля в Жуковском. Как сообщил личный тренер спортсмена Вадим Херсонцев, в настоящее время российский легкоатлет восстанавливается после травмы.

– Пронкин восстанавливается после травмы и начнет выступать в этом сезоне 30 июня на Мемориале Знаменских, – цитирует ТАСС Херсонцева. – Что касается зарубежных стартов, то он пока не получил от международной ассоциации подтверждения своего нейтрального статуса. Эта ситуация нас немного напрягает, но Пронкин – не единственный российский легкоатлет, кто имел допуск в прошлом сезоне, но пока не получил разрешения в этом.

Пронкин выиграл серебро чемпионата мира-2017 уже в нейтральном статусе в виду отстранения Международной ассоциацией легкоатлитических федераций (ИААФ) ВФЛА. После этого турнира спортсмен ни разу не выходил на официальные старты.

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