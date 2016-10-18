Президент ВФЛА Шляхтин встретится с рабочей группой ИААФ 28 октября в Монако

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин заявил, что встретится с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) по вопросу восстановления членства ВФЛА 28 октября в Монако. В ноябре 2015 года независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) во главе с Ричардом Маклареном обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, в результате ИААФ временно приостановила членство ВФЛА.

– Как известно, совет ИААФ пройдет в конце ноября – начале декабря, – цитирует "Р-Спорт". – Я встречаюсь с рабочей группой (ИААФ) 28 октября в Монако.