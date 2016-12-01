Президент ВФЛА не ждет от доклада рабочей группы ИААФ негатива в отношении России

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин выразил мнение, что доклад руководителя рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Руне Андерсена не будет содержать негатива в отношении России.

Доклад Андерсена будет представлен 1 декабря в ходе заседания совета ИААФ, которое пройдет в Монако. 30 ноября Шляхтин провел очередную рабочую встречу с представителями ИААФ.

- Я уверен, что негатива в докладе Руне Андерсена не будет, - приводит ТАСС слова Шляхтина. - По одной простой причине: его не может быть. Мы ничего такого не сделали, чтобы был негатив. Проделана огромная работа как со стороны государства с точки зрения принятия законодательства, так и с точки зрения Министерства спорта РФ по выполнению тех требований, которые были необходимы.

Это касается того же допуска допинг-офицеров в закрытые города в России. И мы к этому идем очень активно. Ну и, естественно, ВФЛА: те вопросы, которые стояли перед федерацией и которые надо было "доворачивать", мы в них очень продвинулись. Поэтому лично я считаю, что доклад Андерсена будет конструктивным.

Шляхтин 30 ноября в Ницце провел очередную встречу с рабочей группой (инспекционной комиссией) ИААФ.

- В ходе очередной встречи мы определили дальнейшие шаги по восстановлению членства ВФЛА, но оно произойдет точно не на ближайшем заседании совета ИААФ, - сказал Шляхтин. - Во время совета ИААФ будет сделан очередной доклад рабочей группы. Я не могу сказать, что будет включено в этот доклад, поскольку они не давали нам такой информации. После этого будут утверждены, либо не утверждены те критерии, которые нам в ближайшее время необходимо будет выполнять.