19:41 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Президент ИААФ поблагодарил нейтральных атлетов за выступление на чемпионате мира

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Президент международной федерации (ИААФ) лорд Себастьян Коэ поблагодарил российских легкоатлетов, выступающих в нейтральном статусе на чемпионате мира в Лондоне. Он отметил количество завоеванных ими медалей.

– На этом турнире выступали нейтральные атлеты, и они выиграли больше медалей, чем у России было на прошлом чемпионате мира в Пекине, – заметил Коэ. – У нас есть развитие в отношениях с российской федерацией. Это показывает, что там есть прогресс, и модель хорошо работает. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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rusfed 2.0

3.14daras

20:10

rad19

Коэ лицемер , тошнит от его рожи....

20:06

shpasic

они к тому же выиграли больше медалей, чем было у легкоатлетов России на ОИ в Рио.

19:45