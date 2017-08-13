Президент ИААФ поблагодарил нейтральных атлетов за выступление на чемпионате мира

Президент международной федерации (ИААФ) лорд Себастьян Коэ поблагодарил российских легкоатлетов, выступающих в нейтральном статусе на чемпионате мира в Лондоне. Он отметил количество завоеванных ими медалей.

– На этом турнире выступали нейтральные атлеты, и они выиграли больше медалей, чем у России было на прошлом чемпионате мира в Пекине, – заметил Коэ. – У нас есть развитие в отношениях с российской федерацией. Это показывает, что там есть прогресс, и модель хорошо работает. (Наталья МАРЬЯНЧИК)