Президент ИААФ поблагодарил нейтральных атлетов за выступление на чемпионате мира

Президент международной федерации (ИААФ) лорд Себастьян Коэ поблагодарил российских легкоатлетов, выступающих в нейтральном статусе на чемпионате мира в Лондоне. Он отметил количество завоеванных ими медалей.
– На этом турнире выступали нейтральные атлеты, и они выиграли больше медалей, чем у России было на прошлом чемпионате мира в Пекине, – заметил Коэ. – У нас есть развитие в отношениях с российской федерацией. Это показывает, что там есть прогресс, и модель хорошо работает. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
rusfed 2.0
3.14daras
20:10
rad19
Коэ лицемер , тошнит от его рожи....
20:06
shpasic
они к тому же выиграли больше медалей, чем было у легкоатлетов России на ОИ в Рио.
19:45