Представитель ВФЛА: "Процесс возвращения медалей российскими спортсменами идет тяжело"

Антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова отметила, что российские легкоатлеты, обвиненные в нарушении антидопинговых правил, не хотят возвращать олимпийские медали. Она добавила, что кто-то из спортсменов вообще не идет на контракт с организацией.

– Мы отправляли спортсменам и региональным федерациям письма, в которых говорилось о том, насколько важно вернуть медали по решению дисциплинарной комиссии МОК, – приводит ТАСС слова Иконниковой. – Призываем их решиться на этот шаг, поскольку это будет способствовать улучшению ситуации в российской легкой атлетике в целом, но ничего не изменилось. Стараемся что-то делать в рамках своих возможностей, но, к сожалению, пока все движется туго.

Кто-то обещает, а потом исчезает, кто-то говорит, что думает, кто-то вообще не идет на контакт и не отвечает на наши звонки и письма.

Отметим, что олимпийские награды должны вернуть еще более десяти российских спортсменов. Ранее легкоатлетка Татьяна Фирова сообщила, что не собирается возвращать серебряные медали Олимпийских игр в Пекине и Лондоне.