Представитель Фара подтвердил, что британец употреблял запрещенные вещества по терапевтическому исключению

Представитель британского бегуна Мо Фара подтвердил, что четырехкратный олимпийский чемпион употреблял запрещенные вещества по терапевтическому исключению. Согласно данным, указанным в документах ВАДА, выложенных в сеть хакерской группой Fancy Bears, Фара употреблял триамциналон.

– Фара не собирается что-либо скрывать, ведь он сам добровольно делился информацией о состоянии его крови с Sunday Times в прошлом году, – приводит Daily Mail слова представителя Фара. – За всю свою карьеру он дважды получал терапевтическое исключение – в 2008 году, когда лечил травму противовоспалительным препаратом, а также в 2014 году, когда он был доставлен в больницу для оказания неотложной помощи – тогда ему давали обезболивающее.