Появилось видео с предполагаемым убийцей легкоатлета Иванова

В деле об убийстве российского легкоатлета Николая Иванова появилась важная улика – запись с камеры видеонаблюдения, информирует Life.
На кадрах видно, как предполагаемый убийца спортсмена Сулунбек Д. вместе с девушкой встречает ее подругу. Далее молодые люди непринужденно беседуют, после чего отправляются на прогулку.
Данная запись ставит под сомнение показания свидетелей со стороны убитого Иванова, утверждавших, что мужчина напал на девушек, а спортсмен погиб, пытаясь их защитить.
СМИ: убитый ходок Иванов сам инициировал конфликт и приставал к девушке
Дополнительная информация
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1044826/opublikovano_vidieo_s_priedpolaghaiemym_ubiitsiei_rossiiskogho_lieghkoatlieta_ivanova
wasp00000
Пьяный алкаш доприставался!В общем получил по заслугам!!
16:13
Mon65
Скорее всего видео сделали друзья зверька, чтобы отмазаться.
15:57
DENsid
О как ! Герой оказывается не такой уж герой. Вот ещё один пример, что всех под одну гребенку причёсывать нельзя.
15:26