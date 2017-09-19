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14:49 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Появилось видео с предполагаемым убийцей легкоатлета Иванова

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Николай ИВАНОВ.Вступился за девушку или наоборот? За что убили легкоатлета в Москве

 

В деле об убийстве российского легкоатлета Николая Иванова появилась важная улика – запись с камеры видеонаблюдения, информирует Life.

На кадрах видно, как предполагаемый убийца спортсмена Сулунбек Д. вместе с девушкой встречает ее подругу. Далее молодые люди непринужденно беседуют, после чего отправляются на прогулку.

Данная запись ставит под сомнение показания свидетелей со стороны убитого Иванова, утверждавших, что мужчина напал на девушек, а спортсмен погиб, пытаясь их защитить.

 

 

СМИ: убитый ходок Иванов сам инициировал конфликт и приставал к девушке

Дополнительная информация

https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1044826/opublikovano_vidieo_s_priedpolaghaiemym_ubiitsiei_rossiiskogho_lieghkoatlieta_ivanova

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КОММЕНТАРИИ (3)
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wasp00000

Пьяный алкаш доприставался!В общем получил по заслугам!!

16:13

Mon65

Скорее всего видео сделали друзья зверька, чтобы отмазаться.

15:57

DENsid

О как ! Герой оказывается не такой уж герой. Вот ещё один пример, что всех под одну гребенку причёсывать нельзя.

15:26