Порядка 70 пропустивших Олимпиаду легкоатлетов России поощрят на общую сумму в 40 миллионов рублей

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин заявил, что порядка 70 российских легкоатлетов, пропустивших Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, получат поощрения на общую сумму в 40 миллионов рублей. Размер премии будет определен исходя из показанных спортсменами в прошедшем сезоне результатов. В ноябре прошлого года ВАДА обвинило Россию в нарушениях антидопинговых правил и рекомендовала ИААФ отстранить российских спортсменов от международных соревнований. ИААФ последовала рекомендации и отстранила ВФЛА. Из российских легкоатлетов на Играх в Рио выступила только прыгунья в длину Дарья Клишина.

– Заниматься выплатой этих средств будет фонд поддержки олимпийцев, – приводит "Р-Спорт" слова Шляхтина. – Сорок миллионов рублей – это сумма на очень большое количество людей, порядка 70 человек.

Кроме того, их результаты будут сравниваться с результатами, показанными на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Вопрос будет на рассмотрении старших тренеров по дисциплинам и главного тренера сборной России. Решение принято, вопрос, вероятно, будет решен в течение ближайшей недели и реализован", – рассказал глава ВФЛА.

Это не моральная компенсация, а именно поощрение за показанные результаты. Если человек показал лучший результат сезона в мире, имеет результат выше, чем победный на Олимпийских играх, наверное, он достоин вознаграждения. Он просто по политическим мотивам не смог эти средства заработать, выиграв Олимпийские игры.