Порядка 70 пропустивших Олимпиаду легкоатлетов России поощрят на общую сумму в 40 миллионов рублей

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин заявил, что порядка 70 российских легкоатлетов, пропустивших Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, получат поощрения на общую сумму в 40 миллионов рублей. Размер премии будет определен исходя из показанных спортсменами в прошедшем сезоне результатов. В ноябре прошлого года ВАДА обвинило Россию в нарушениях антидопинговых правил и рекомендовала ИААФ отстранить российских спортсменов от международных соревнований. ИААФ последовала рекомендации и отстранила ВФЛА. Из российских легкоатлетов на Играх в Рио выступила только прыгунья в длину Дарья Клишина.
– Заниматься выплатой этих средств будет фонд поддержки олимпийцев, – приводит "Р-Спорт" слова Шляхтина. – Сорок миллионов рублей – это сумма на очень большое количество людей, порядка 70 человек.
Кроме того, их результаты будут сравниваться с результатами, показанными на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Вопрос будет на рассмотрении старших тренеров по дисциплинам и главного тренера сборной России. Решение принято, вопрос, вероятно, будет решен в течение ближайшей недели и реализован", – рассказал глава ВФЛА.
Это не моральная компенсация, а именно поощрение за показанные результаты. Если человек показал лучший результат сезона в мире, имеет результат выше, чем победный на Олимпийских играх, наверное, он достоин вознаграждения. Он просто по политическим мотивам не смог эти средства заработать, выиграв Олимпийские игры.
shpasic
кстати, я тоже пропустил Олимпиаду.
21:49
740
исинбаеху обламали.... у неё второй результат сезона...... песалька для неё
21:23
top220
ALEX Spartacus -------------------твоя 404 во главе со свинорылом действительно в г....,тут ты прав!)
20:42
Slim Taller
Поощрят тех,кто никакого отношения к инвалидам не имеет.В Московском комсомольце сегодня статья про этих псевдослепых.
20:38
Thomas_Boy
А я-то горевал, что на Олимпиаду не попал! А тут вон оно как! На следующую тоже, пожалуй, не поеду.
20:36