16:05 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Полякова готова вернуть золото Олимпийских игр-2008, если ее об этом попросят

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Российская бегунья на спринтерские дистанции Евгения Полякова вернет золотую медаль Олимпиады-2008 в эстафете 4x100 метров, если к ней поступит официальная просьба, об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Международный олимпийский комитет в августе 2016 года принял решение аннулировать результат женской команды России, показанный на Играх, после обнаружения в пробах Юлии Чермошанской станозолола и туринабола.

Вместе с Чермошанской и Поляковой в составе российской команды были Юлия Гущина и Александра Федорива. Ранее о своем намерении вернуть золотую медаль ОИ-2008 объявила Федорива.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4036515

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