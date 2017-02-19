Полякова готова вернуть золото Олимпийских игр-2008, если ее об этом попросят

Российская бегунья на спринтерские дистанции Евгения Полякова вернет золотую медаль Олимпиады-2008 в эстафете 4x100 метров, если к ней поступит официальная просьба, об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Международный олимпийский комитет в августе 2016 года принял решение аннулировать результат женской команды России, показанный на Играх, после обнаружения в пробах Юлии Чермошанской станозолола и туринабола.

Вместе с Чермошанской и Поляковой в составе российской команды были Юлия Гущина и Александра Федорива. Ранее о своем намерении вернуть золотую медаль ОИ-2008 объявила Федорива.