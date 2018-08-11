Поляк Кщот выиграл дистанцию 800 метров на чемпионате Европы

На чемпионате Европы по легкой атлетике победу в мужском финале на дистанции 800 метров одержал поляк Адам Кщот. В тройку лучших также попали швед Андреас Крамер и француз Пьер-Амбруаз Босс.

Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Легкая атлетика

Берлин (Германия)

Мужчины

Бег на 800 метров

Финал

1. Адам Кщот (Польша) 1.44,59

2. Андреас Крамер (Швеция) 1. 45,03

3. Пьер-Амбруаз Босс (Франция) 1.45,30