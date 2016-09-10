Поляк Кщот победил на дистанции 800 м в Брюсселе

Польский легкоатлет Адам Кщот победил в беге на 800 м на заключительном в этом сезоне этапе "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе. На дистанции 1500 м лучшим стал кениец Тимоти Черуйот, на двухсотметрове победу одержал ямаец Джулиан Форт. Представитель Кении Консеслус Кипруто показал лучший результат в стипль-чезе. На дистанции 110 м с барьерами победил испанец Орландо Ортега.

В метании диска первое место занял Даниэль Столь из Швеции. В прыжках в высоту лучшим стал американец Эрик Кинард, в длину – Луво Маньога из ЮАР.

На дистанции 400 м у женщин победила американка Кассандра Тейт. В толкании ядра лучшей стала ее соотечественница Мишель Картер, в метании копья первое место заняла Мадара Паламейке из Латвии. Представительница Колумбии Катрин Ибаргуэн победила в тройном прыжке.