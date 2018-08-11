Полячка Свенти выиграла чемпионат Европы в беге на 400 метров

На чемпионате Европы по легкой атлетике победу в женском финале на дистанции 400 метров одержала полячка Юстина Свенти-Эрсетик. В тройку лучших также вошли гречанка Мария Белибасаки и голландка Лизанне де Витте.

Соревнования проходят в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта.

Объединенный чемпионат Европы по летним видам спорта

Легкая атлетика

Берлин (Германия)

Женщины

Бег на 400 метров

Финал

1. Юстина Свенти-Эрсетик (Польша) 50,41

2. Мария Белибасаки (Греция) 50,45

3. Лизанне де Витте (Голландия) 50,77