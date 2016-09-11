Польский толкатель ядра обвиняется в применении допинга

Чемпион и рекордсмен мира среди юниоров по толканию ядра Конрад Буковецкий сдал положительный допинг-тест на чемпионате мира среди юниоров в Быдгоще, информирует polskieradio. 19-летний поляк обвиняется приеме хигенамин - этот препарат запрещен только в соревновательный период. Буковецкий уже заявил, что никогда имел ничего общего с запрещенными веществами и потребовал вскрытия пробы "Б". В худшем случае спортсмену грозит двухлетняя дисквалификации, но, скорее всего, наказание будет гораздо мягче. Чемпионка мира по спортивной ходьбе из Китая Лю Хун недавно получила за хигенамин отстранение всего лишь на месяц.