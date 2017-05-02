Пола Рэдклифф: "Списание рекордов - это авторитарный способ решения вопроса, выбрасывание всех в мусор"

Некоторые спортсмены выразили возмущение планами ИААФ и Европейской ассоциации легкой атлетики (ЕАА) пересмотреть рекорды. Ранее рабочая группа ЕАА выработала рекомендации по обнулению "старых" рекордов.

– Я чувствую боль, чувствую, что мои честь и достоинство пытаются задеть, – написала в своем "Твиттере" британка Пола Рэдклифф, обладающая рядом европейских и мировых рекордов на длинных дистанциях. – Это авторитарный способ решения вопроса – стирание рекордов, выбрасывания всех в мусор. У них нет мужества расследовать все должным образом и отменять недействительные рекорды в суде.

Ее поддержала обладательница европейского рекорда в семиборье Каролина Клюфт.

– Было бы противно лишиться рекорда, тогда как я совершенно чиста от допинга, – отметила Клюфт.