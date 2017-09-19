Похороны спортсмена-ходока Иванова, вероятно, пройдут в среду

Похороны погибшего спортсмена-ходока Николая Иванова ориентировочно пройдут в среду. 23-летний Иванов, призер юниорских и молодежных первенств России, 15 сентября вступился за девушку, к которой на улице приставал мужчина. Неизвестный нанес спортсмену ножевое ранение, которое оказалось смертельным. Убийца Иванова позднее был задержан и признался в содеянном.

- Похороны ориентировочно должны пройти, наверное, завтра. Их организацией занимается брат-близнец Николая. Пока тело следственные органы еще не выдали, - цитирует "Р-Спорт" личного тренера легкоатлета Татьяну Фролову.