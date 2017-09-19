Подробности убийства ходока Иванова от его друга и свидетеля

Друг российского легкоатлета Николая Иванова рассказал подробности его гибели. Также стали известны показания свидетеля происшествия.
Напомним, 15 сентября в Москве был убит спортсмен-ходок Николай Иванов. По предварительным данным, смертельное ножевое ранение легкоатлет получил, когда пытался защитить девушек от хулигана. Однако по показаниям самих девушек, именно Иванов к ним и приставал.
Суд уже арестовал Сулунбека Джабаева на два месяца – до 14 ноября. Как пишет Life, молодой человек свою вину не признает, о чем он сам и сообщил. Ранее сообщалось, что Джабаев, приехавший в Москву из Чечни, полностью признался в содеянном.
- В ночь на 15 сентября Коля в компании двух приятелей возвращался домой из гостей. Это было около 1.00, - цитирует "МК" друга Иванова. - По пути, на улице Генерала Кузнецова, он увидел, как некий пьяный мужчина кавказской наружности бьет по щеке одну из двух девушек. Естественно, пройти мимо Коля не мог, возмутился. В ответ тот гражданин достал что-то типа кастета или стилета и ударил один раз в живот. У Коли аж органы вывалились наружу.
"Все произошло за секунду до того, как я припарковался. Преступника на месте не было. Я подбежал к раненому - тот еще дышал и прощупывался пульс. Поинтересовался, что случилось. Друзья ответили: мол, они толкались плечами с каким-то человеком, а потом он вытащил нож. А их друг Коля, хоть спортом занимается и неслабый по мускулатуре, отпор дать не мог. Все ребята были хорошо навеселе", - рассказал свидетель.
Дополнительная информация
http://www.mk.ru/incident/2017/09/19/azh-organy-vyvalilis-naruzhu-podrobnosti-gromkogo-ubiystva-chechencem-khodokachempiona.html