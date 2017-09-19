Подробности убийства ходока Иванова от его друга и свидетеля

Друг российского легкоатлета Николая Иванова рассказал подробности его гибели. Также стали известны показания свидетеля происшествия.

Напомним, 15 сентября в Москве был убит спортсмен-ходок Николай Иванов. По предварительным данным, смертельное ножевое ранение легкоатлет получил, когда пытался защитить девушек от хулигана. Однако по показаниям самих девушек, именно Иванов к ним и приставал.

Суд уже арестовал Сулунбека Джабаева на два месяца – до 14 ноября. Как пишет Life, молодой человек свою вину не признает, о чем он сам и сообщил. Ранее сообщалось, что Джабаев, приехавший в Москву из Чечни, полностью признался в содеянном.

- В ночь на 15 сентября Коля в компании двух приятелей возвращался домой из гостей. Это было около 1.00, - цитирует "МК" друга Иванова. - По пути, на улице Генерала Кузнецова, он увидел, как некий пьяный мужчина кавказской наружности бьет по щеке одну из двух девушек. Естественно, пройти мимо Коля не мог, возмутился. В ответ тот гражданин достал что-то типа кастета или стилета и ударил один раз в живот. У Коли аж органы вывалились наружу.