Подозреваемый в убийстве ходока Иванова заключен под стражу

Кузьминский суд Москвы санкционировал арест подозреваемого в убийстве спортсмена-ходока Николая Иванова.
- Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу, - цитирует РИА "Новости" пресс-секретаря суда Карина Каленова.
Ранее тренер легкоатлета Сергей Осипов сообщил, что Иванов погиб в Москве от ножевого ранения. Он также отметил, что Иванов получил ранение, вступившись за девушку. Однако позже появилась информация, что легкоатлет был пьян и сам стал инициатором трагедии, пристав к девушке.
Напомним, по подозрению в совершении преступления оперативники уголовного розыска задержали мужчину 1992 года рождения, приехавшего в Москву из Чечни, он полностью признался в содеянном.
СМИ: убитый ходок Иванов сам инициировал конфликт и приставал к девушке
ALEXEY959595
Konst053 Ну какой же он убийца? Ведь тот русский по старой русской традиции напился и сам прыгнул на нож благородного горного юноши... 17:46........Всё сходится, возможно благородный горный юноша раздобыл "драконий камень" в горах Чечни
17:49
ALEXEY959595
Орудие убийства-нож-скорее всего был изготовлен из "драконьего камня", иначе ходок остался бы жив
17:46
Konst053
Ну какой же он убийца? Ведь тот русский по старой русской традиции напился и сам прыгнул на нож благородного горного юноши...
17:46
ALEXEY959595
Скорее всего убийца фанат сериала "Игра престолов", там все объединились против "ходоков"
17:38