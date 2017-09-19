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16:22 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Подозреваемый в убийстве ходока Иванова заключен под стражу

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Николай ИВАНОВ.Вступился за девушку или наоборот? За что убили легкоатлета в Москве

Кузьминский суд Москвы санкционировал арест подозреваемого в убийстве спортсмена-ходока Николая Иванова.

- Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу, - цитирует РИА "Новости" пресс-секретаря суда Карина Каленова.

Ранее тренер легкоатлета Сергей Осипов сообщил, что Иванов погиб в Москве от ножевого ранения. Он также отметил, что Иванов получил ранение, вступившись за девушку. Однако позже появилась информация, что легкоатлет был пьян и сам стал инициатором трагедии, пристав к девушке.

Напомним, по подозрению в совершении преступления оперативники уголовного розыска задержали мужчину 1992 года рождения, приехавшего в Москву из Чечни, он полностью признался в содеянном.

СМИ: убитый ходок Иванов сам инициировал конфликт и приставал к девушке

 

Дополнительная информация

https://ria.ru/incidents/20170919/1505080054.html

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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ALEXEY959595

Konst053 Ну какой же он убийца? Ведь тот русский по старой русской традиции напился и сам прыгнул на нож благородного горного юноши... 17:46........Всё сходится, возможно благородный горный юноша раздобыл "драконий камень" в горах Чечни

17:49

ALEXEY959595

Орудие убийства-нож-скорее всего был изготовлен из "драконьего камня", иначе ходок остался бы жив

17:46

Konst053

Ну какой же он убийца? Ведь тот русский по старой русской традиции напился и сам прыгнул на нож благородного горного юноши...

17:46

ALEXEY959595

Скорее всего убийца фанат сериала "Игра престолов", там все объединились против "ходоков"

17:38