Подозреваемый в убийстве ходока Иванова заключен под стражу

Кузьминский суд Москвы санкционировал арест подозреваемого в убийстве спортсмена-ходока Николая Иванова.

- Суд избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу, - цитирует РИА "Новости" пресс-секретаря суда Карина Каленова.

Ранее тренер легкоатлета Сергей Осипов сообщил, что Иванов погиб в Москве от ножевого ранения. Он также отметил, что Иванов получил ранение, вступившись за девушку. Однако позже появилась информация, что легкоатлет был пьян и сам стал инициатором трагедии, пристав к девушке.

Напомним, по подозрению в совершении преступления оперативники уголовного розыска задержали мужчину 1992 года рождения, приехавшего в Москву из Чечни, он полностью признался в содеянном.

СМИ: убитый ходок Иванов сам инициировал конфликт и приставал к девушке