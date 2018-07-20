Подозреваемые в нарушении антидопинговых правил россияне не отстранены от стартов

Антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова заявила, что все российские легкоатлеты, которые в попали под подозрение из-за доклада Ричарда Макларена, не отстранены и имеют право участвовать в соревнованиях.

Ранее под подозрение попали 14 российских легкоатлетов, среди которых олимпийский чемпион 2012 года по прыжкам в высоту Иван Ухов. Дела 14 спортсменов ожидают рассмотрения Спортивным арбитражным судом (CAS).

"Международная ассоциация легкоатлетических федераций проводит новую политику прозрачности своей деятельности в рассмотрении дел. Чтобы общественность видела, на каком этапе находится то или иное дело.



Они опубликовали статус по этим этапам для каждого спортсмена, придали огласке вид нарушения и текущий этап дела. Что касается российских спортсменов, то если дело инициировано по докладу Макларена, то временное отстранение не накладывается, поэтому в этом списке есть спортсмены, которые участвуют в соревнованиях.



IAAF решила больше ставить общественность в известность в этом вопросе. Иногда думают люди, почему так долго выносится решение, проходят месяцы, а иногда несколько лет? А сейчас они могут видеть, что на них не махнули рукой, что их дело движется.



Дела российских спортсменов не передаются на национальный уровень, как в других странах, по причине отстранения ВФЛА. Поэтому все дела переданы в CAS, - отметила Иконникова.