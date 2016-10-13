Подмосковная федерация еще не выдвигала Сильнова на пост главы ВФЛА

Президент Федерации легкой атлетики Московской области Виктор Хохлов заявил, что организация пока официально не выдвигала олимпийского чемпиона в прыжках в высоту Андрея Сильнова на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Олимпийский чемпион-2008 в случае своего официального выдвижения будет бороться за пост президента с двукратной олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом Еленой Исинбаевой, которая изъявляла желание принять участие в выборах. Выборы президента ВФЛА пройдут 9 декабря на отчетно-выборной конференции.

– Мы на днях разговаривали с Андреем, и он заявил, что хочет участвовать в выборах главы ВФЛА, – цитирует ТАСС Хохлова. – Но это была только устная договоренность, хотя я практически уверен, что все мои коллеги также поддержат Сильнова. Официальная заявка должна быть подана до 9 ноября. А перед этим у нас должно пройти собрание, на котором нужно определить не только своего кандидата в президенты ВФЛА, но и выбрать делегатов на отчетно-выборную конференцию.