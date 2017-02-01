Победители "Русской зимы" получат по полмиллиона рублей

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин объявил, что каждый победитель соревнований "Русская зима" получит полмиллиона рублей. Турнир состоится в Москве 4-5 февраля.

– Соревнования пройдут в два дня, – сообщил Шляхтин. – Ожидаем на трибунах большое количество зрителей, болельщиков. За лучший результат сезона в мире будет вручено 500 тысяч рублей. И три бонуса по 300 тысяч за последующие результаты, которые входят в международную классификацию ИААФ. Надеюсь, это станет дополнительным стимулом для спортсменов.

– Все лидеры сборной команды примут участие в "Русской зиме", – отметил главный тренер сборной России Юрий Борзаковский. – Мы ожидаем высоких результатов. Думаю, будет очень зрелищно. (Любовь КОНЯЕВА)