Победитель чемпионата России в марафоне недоволен условиями проведения забега

Степан Киселев, выигравший марафон на чемпионате России в Волгограде, остался недоволен условиями проведения забега.

- У нас такая страна, что, видимо, негде больше было проводить марафон, как 7 мая в Волгограде, где нам пришлось бежать в 31 градус жары, - цитирует ТАСС Киселева. - Может, стоило выбрать другое место, неужели нельзя было ничего придумать? Ведь мы бежим такой марафон раз в год.

На других марафонах ставится задача, чтобы спортсмены смогли устанавливать высокие результаты. А у нас трудно было сделать это. А если мы показываем низкие результаты, то как нас будут потом приглашать на коммерческие марафоны с хорошими призовыми?

Также Киселев пожаловался на проблемы с водой.

- Так получалось, что либо было невозможно подобраться к стаканчикам из-за большого количества бегущих, либо воду разливали в стаканы в тот момент, когда мы бежали мимо этого пункта, - заявил спортсмен.