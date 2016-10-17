20:00 | ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Писториуса выпустят из тюрьмы на похороны бабушки

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Многократный паралимпийский чемпион Оскар Писториус получит разрешение покинуть тюрьму и пойти на похороны бабушки, сообщает Daily Mail. Южноамериканский легкоатлет был приговорен к шести годам заключения за умышленное убийство своей подруги Ревы Стенкамп 14 февраля 2013 года. 

Изначально ему вменялось неумышленное убийство. Он был приговорен к пяти годам тюрьмы, но досрочно выпущен в октябре 2015 года под домашний арест. 3 декабря прошлого года верховный суд ЮАР удовлетворил апелляцию обвинения и признал его виновным в умышленном убийстве и приговорил его к шести годам. При этом прокуратура намерена ужесточить наказание.

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