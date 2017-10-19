Первый международный старт нового сезона для Ласицкене запланирован на 31 января

Менеджер двукратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене Ольга Назарова сообщила, что турнир в Банске-Быстрице станет для спортсменки первым международным стартом нового сезона. Сореванования пройдут в Словакии 31 января.

- Мария по традиции хочет открыть зимний сезон Мемориалом Лукашевича и Середкина, который пройдет 11 января в Челябинске, - цитирует ТАСС Назарову. - В январе у нее намечено еще несколько стартов в России, но конкретика будет несколько позже. А 31 января Маша заявлена на турнир в словацкой Банске-Быстрице, который будет для нее первым международным стартом в новом году.

Всю вторую половину февраля Маша будет только тренироваться, чтобы как можно лучше подготовиться к главному старту зимнего сезона - чемпионату мира в Бирмингеме

По словам менеджера, в первой половине .февраля Ласицкене выступит на четырех этапах зимнего тура ИААФ - в Карлсруэ (3 февраля), Дюссельдорфе (6 февраля), Мадриде (8 февраля) и Торуни (15 февраля). Также она примет участие в чемпионате России в помещении, который пройдет в Москве с 12 по 14 февраля.