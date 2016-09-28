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Первое заседание комиссии МОК с участием Исинбаевой пройдет 5 ноября

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Первое заседание комиссии МОК с участием двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой пройдет 5 ноября. Спортсменка была утверждена в качестве нового члена комиссии 21 августа. Также были утверждены вошедшие в комиссию спортсменов немецкая фехтовальщица Бритта Хайдеман, южнокорейский игрок в настольный теннис Ю Сын Мин и венгерский пловец Даниель Дьюрта. Глава МОК Томас Бах также выдвинул в члены организации впоследствии утвержденную кандидатуру новозеландской велосипедистки Сары Уолкер.

- Первое заседание комиссии спортсменов МОК будет 5 ноября. Я конечно же буду, поскольку это неотъемлемая часть моей работы, - цитирует ТАСС Исинбаеву.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3660367

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