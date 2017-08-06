Первое поражение Болта в финале. Как это было

Сегодня. Лондон. Финал на 100 м. Фото REUTERS

Джастин Гэтлин стал победителем забега на 100 метров на чемпионате мира в Лондоне – 9,92. Вторым финишировал его соотечественник Кристиан Коулмэн – 9,94, замкнул тройку 11-кратный чемпион мира Усэйн Болт – 9,95.

Для Болта это последнее мировое первенство, легендарный спринтер принял решение завершить карьеру, причем на 200-метровке он не выступит – этот старт был последним личным для него. Ямаец потерпел первое поражение в финальных забегах чемпионатов мира и Олимпийских игр (в Тэгу-2011 он был дисквалифицирован за фальстарт). Американецстал победителем забега на 100 метров на чемпионате мира в Лондоне – 9,92. Вторым финишировал его соотечественник– 9,94, замкнул тройку 11-кратный чемпион мира– 9,95.Для Болта это последнее мировое первенство, легендарный спринтер принял решение завершить карьеру, причем на 200-метровке он не выступит – этот старт был последним личным для него. Ямаец потерпел первое поражение в финальных забегах чемпионатов мира и Олимпийских игр (в Тэгу-2011 он был дисквалифицирован за фальстарт).

Сегодня. Лондон. Финал на 100 м.

Сегодня. Лондон. Финал на 100 м.

Сегодня. Лондон. Финал на 100 м.

Сегодня. Лондон. Финал на 100 м.

Сегодня. Лондон. Финал на 100 м.

Сегодня. Лондон. Финал на 100 м.

Сегодня. Лондон. Финал на 100 м.

Сегодня. Лондон. Финал на 100 м.

Сегодня. Лондон. Финал на 100 м.

Сегодня. Лондон. Финал на 100 м.