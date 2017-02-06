Павел Колобков: "ВФЛА выполнила большинство критериев по восстановлению"

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что ВФЛА выполнила большинство критериев по восстановлению членства в ИААФ. Всероссийская федерация легкой атлетики была дисквалифицирована на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Ричарда Паунда о допинге в легкой атлетике. В связи с этим российские спортсмены пропустили ряд международных турниров, включая Олимпиаду, на которую из россиян была допущена только Дарья Клишина. В этом году начался прием индивидуальных заявок российских атлетов на выступление под нейтральным флагом.

- В эти дни проходит Совет ИААФ, там должен быть заслушан доклад рабочей группы по выполнению ВФЛА критериев для восстановления своего членства. Я могу сказать, что подавляющее число критериев со стороны нашей федерации выполнены. ВФЛА уже попросила ИААФ предоставить конкретную дорожную карту со сроками восстановления федерации, - цитирует "Р-Спорт" Колобкова. - Что касается легкой атлетики, это временное решение. Вопрос участия наших спортсменов под флагом ИААФ рассматривается в связи с тем, что отстранена наша федерация.

Наши легкоатлеты заслужили право принять участие во всех международных соревнованиях. Причем не только ведущие спортсмены, но и юниоры, ветераны, которые сейчас не имеют такой возможности. Весь мир знает, какую страну представляют наши легкоатлеты, несмотря на то, под каким флагом они будут выступать.