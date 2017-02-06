Павел Колобков: "ВФЛА выполнила большинство критериев по восстановлению"

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что ВФЛА выполнила большинство критериев по восстановлению членства в ИААФ. Всероссийская федерация легкой атлетики была дисквалифицирована на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Ричарда Паунда о допинге в легкой атлетике. В связи с этим российские спортсмены пропустили ряд международных турниров, включая Олимпиаду, на которую из россиян была допущена только Дарья Клишина. В этом году начался прием индивидуальных заявок российских атлетов на выступление под нейтральным флагом.
- В эти дни проходит Совет ИААФ, там должен быть заслушан доклад рабочей группы по выполнению ВФЛА критериев для восстановления своего членства. Я могу сказать, что подавляющее число критериев со стороны нашей федерации выполнены. ВФЛА уже попросила ИААФ предоставить конкретную дорожную карту со сроками восстановления федерации, - цитирует "Р-Спорт" Колобкова. - Что касается легкой атлетики, это временное решение. Вопрос участия наших спортсменов под флагом ИААФ рассматривается в связи с тем, что отстранена наша федерация.
Наши легкоатлеты заслужили право принять участие во всех международных соревнованиях. Причем не только ведущие спортсмены, но и юниоры, ветераны, которые сейчас не имеют такой возможности. Весь мир знает, какую страну представляют наши легкоатлеты, несмотря на то, под каким флагом они будут выступать.
saiga
Не выполнено главное - моторист как (рулил) спортом России, так и (рулит). Якобы не стал министром, назначил на эту должность маскарадную личность - Колобкова, который ничего не решает и успокоились. Пока Власть не повернется от показухи по настоящему к проблемам спорта на всех уровнях, ни чего не изменится к лучшему. Эпоха развала всего спортивного движения страны времен (правления) моториста еще долго будет аукаться спорту России негативным образом долгие годы и десятилетия. Дилетантство Власти в итоге и привело к сегодняшнему катастрофическому положению.
02:49
top220
интересно ,когда начнется борьба с допингом в других странах? ответ очевиден - никогда)
02:44
Slim Taller
— Тестирование российских спортсменов должно осуществляться без проблем и сложностей.Не выполнено.— ВФЛА должна объяснить, почему в прошлом она не смогла правильно и своевременно отстранить виновных в нарушении антидопинговых правил спортсменов и тренеров, а также каким образом она планирует делать это в будущем. Не выполнено.— Россия должна представить официальную реакцию на информацию из доклада Ричарда Макларена о том, что лица из министерства спорта, ФСБ и Центра спортивной подготовки были причастны к допинговой схеме в стране. Эту информацию нужно либо опровергнуть при наличии серьезных доказательств, либо признать ее правдивой.Не выполнено,так как и правдивой не признали и не опровергли. Это основные критерии.
23:50 6 февраля
rusfed 2.0
Колобков явно не знает разницу между условиями необходимыми и условиями достаточными )
19:36 6 февраля
mobile_actor
Не все легкоатлеты заслужили, не все. И как опять показал ЗЕппельт и ряд новостей, опубликованных в СМИ, по одному из основных критриев - изменению допинговой культуры - ситуация далека от выполнения.
16:00 6 февраля
kozban400
Уважаемый Павел Александрович! В наших обстоятельствах ответ должен быть конкретный: что выполнено, а что нет. Вряд ли ИААФ будет руководствоваться рассказом Ги де Мопассана "Награждён орденом" ("Через неделю Официальная газета сообщала, что г-н Сакреман (ВФЛА) произведен в кавалеры ордена Почетного легиона за особые заслуги.")
14:44 6 февраля
miker65
Да, проделали тяжелую работу: Мутко стулья год назад передвинул, а я пришел и сразу понял: надо столики еще в шахматном порядке переставить. Теперь ждем, что Коу - дурачок нас восстановит.
12:59 6 февраля
regiment
как они там говорят? "выполнили большинство, но ещё не достаточно!". но они что-то видят и всегда на контакте
10:44 6 февраля