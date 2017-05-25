Павел Колобков: "То, что Шубенкову задержали визу - это не происки врагов"

Министр спорта России Павел Колобков, побывавший в гостях у редакции "СЭ", призвал не строить конспирологические теории вокруг задержки американской визы легкоатлету Сергею Шубенкову накануне этапа "Бриллиантовой лиги" в Юджине.

– Не стал бы делать далеко идущих выводов, искать всемирный заговор, – сказал Колобков. – У американцев собственные критерии выдачи виз. Бывали разные случаи. Да, действительно, вышло нехорошо. Но кто знает, какие были вопросы к Шубенкову? Консульству без разницы, чемпион он мира или нет. Почему мы каждый раз ищем происки врагов, раздуваем вселенскую проблему? Тем более что отказа в визе нет.

С этим связан другой вопрос. При получении прав на проведение крупнейших соревнований, в том числе и чемпионата мира по легкой атлетике, страна-организатор дает гарантии за подписью президента или премьера. Гарантии включают в себя обеспечение въезда всех участников соревнований, невзирая ни на что. Но это относится только к официальным турнирам. Если Шубенкова не пустят на чемпионат мира в Лондоне, это нарушение гарантий. А вот такие коммерческие старты, как "Бриллиантовая лига", таких гарантий не дают. (Антон БАБОШИН)