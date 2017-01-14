Павел Колобков: "Получать финансирование могут только спортсмены сборных России, но мы найдем решение"

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что на данный момент не решен вопрос по поводу финансирования российский легкоатлетов, собирающихся выступать на международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов. Ранее глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин отмечал, что Минспорта вряд ли будет оплачивать выезд таких спортсменов на соревнования.

– Мы будем обсуждать этот вопрос с руководством ВФЛА на следующей неделе, у нас будет встреча, – цитирует "Р-Спорт" Колобкова. – В скором времени в Россию приедут международные эксперты из Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Надеюсь, в ближайшее время вопрос легкой атлетики разрешится. Но с точки зрения российского законодательства, действительно, финансироваться могут только спортсмены сборных России и кандидаты в сборную. Уверен, что мы найдем решение.