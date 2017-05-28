Павел Колобков: "Победа Ласицкене - хороший сигнал, что пора отменять все санкции"

Министр спорта РФ Павел Колобков выразил надежду, что победа Марии Ласицкене (Кучиной) на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине станет хорошим шагом для снятия дисквалификации с ВФЛА. В связи с исключением ВФЛА из ИААФ российские спортсмены вынуждены получать индивидуальные допуски к турнирам и выступать под нейтральным флагом. Ласицкене в Юджине выиграла состязания в прыжках в высоту с рекордом стадиона (2,03).

- Хороший результат, мы на это надеялись, - цитирует ТАСС Колобкова. - Конечно, хотелось бы, чтобы она побеждала не заочно, а в очном противостоянии со своими основными конкурентами. Молодец, что справилась с волнением, это было не так просто: выйти В первый раз за последний год на арену и показать хороший результат, я очень рад за нее. Спортсменам нелегко просто тренироваться без возможности реализовать свой потенциал, это первый результат пока, но я думаю, что у наших спортсменов будут еще результаты.

Эта победа - первая ласточка, хороший сигнал всему мировому сообществу, что пора отменять все санкции.