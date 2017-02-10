Павел Колобков: "Не надо драматизировать слова Коэ о ситуации с ВФЛА"

Министр спорта РФ Павел Колобков призвал не придавать серьезного значения словам главы ИААФ Себастьяна Коэ по поводу восстановления членства ВФЛА в 2017 году. Ранее Коэ заявил, что возвращение ВФЛА в состав ИААФ в этом году маловероятно.

- Да, Коэ - президент ИААФ, но есть рабочая группа, которая отметила большой прогресс в выполнении ВФЛА всех критериев, - цитирует ТАСС Колобкова. - Сейчас работа продолжается и, я считаю, достаточно успешно. Действительно, есть ряд вопросов, которые еще нужно решить, но мнение Коу - это мнение президента, а не всей организации. Жаль, что он озвучивает свое мнение до официального решения рабочей группы, такие вопросы должны решаться коллегиально.

Поэтому не стоит драматизировать ситуацию со словами Коэ, мы находимся в достаточно плотном контакте с ИААФ, решаем ряд вопросов, связанных с законодательным обеспечением ряда вопросов. У нас проводится работа совместно с ВАДА, с нашей антидопинговой организацией. Считаю, у нас сейчас правильный вектор работы выстроен.

Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Ричарда Паунда.